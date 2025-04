Tragedia sulla funivia del Monte Faito, che collega la stazione di Castellammare di Stabia (Napoli) alla vetta del Monte Faito.

Quattro passeggeri, più un macchinista, sono rimasti intrappolati in una cabina che era a monte dell’impianto e che è caduta in un dirupo in seguito a un guasto verificatosi oggi pomeriggio, 17 aprile, dopo le 15. Il bilancio al momento è di tre vittime, un ferito grave e un disperso, il macchinista.

Sul posto sono arrivate alcune ambulanze, delle ricerche si occupano i Vigili del fuoco e il Soccorso Alpino. Si è recato anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ed è arrivata in lacrime la moglie del macchinista.

Sedici persone sono invece state soccorse nell’altra cabina, quella che si trovava a valle dell’impianto. Il guasto si è verificato poco dopo le 15, quando un cavo della funivia è caduto sulla linea sottostante della Circumvesuviana e il sistema di sicurezza ha bloccato le due cabine.

Tutti i sedici passeggeri della prima cabina sospesa nel vuoto, per fortuna a poca distanza dal suolo, sono stati imbragati e fatti scendere uno alla volta.

La funivia, gestita dall’Eav (Ente Autonomo Volturno) era stata riaperta una settimana fa, riprendendo il 10 aprile il collegamento con un percorso che permette di godere di una vista mozzafiato. A metà novembre gli ultimi viaggi prima della chiusura invernale. Il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio parla di «tragedia».

