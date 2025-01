Licenziato per una protesi al pene. È quanto accaduto a Juan Bernabé, fino a poche ore fa falconiere ufficiale della Lazio: era lui che, in occasione di tutte le gare casalinghe all’Olimpico e degli eventi della società biancoceleste, faceva volare l’aquila Olympia. Ma il presidente Claudio Lotito non ha apprezzato il comportamento degli ultimi giorni, nei quali Bernabé ha mostrato sui propri account social foto e video della protesi peniena, con l’aggiunta di un’intervista al programma “La Zanzara” su Radio 24, con Giuseppe Cruciani e David Parenzo, dove ha spiegato di aver diffuso le immagini per «motivi medici».

«La S.S. Lazio S.p.a., allibita nel vedere le immagini fotografiche e in video del sig. Juan Bernabé e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate, comunica di avere interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento», il comunicato del club. «La Società si rende conto del dolore, peraltro condiviso, che ai tifosi provocherà la perdita dell'aquila nelle prossime gare casalinghe, ma ritiene che non è possibile essere associati, tutti, per di più con il simbolo storico dell'aquila, a un soggetto che, con la sua iniziativa, ha reso inammissibile la prosecuzione del rapporto».

Bernabé era già finito al centro dei riflettori tre anni fa, per un saluto romano. Ora questo nuovo episodio e la decisione della Lazio di licenziarlo. La prossima partita casalinga dei biancocelesti sarà giovedì 23 in Europa League contro la Real Sociedad, mentre in Serie A nel prossimo turno sarà ospite del Verona. E per far volare l’aquila dovrà trovare un nuovo falconiere.

