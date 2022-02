La Guardia di finanza ha smantellato, con un’operazione denominata “Warranty”, un'organizzazione attiva in Piemonte, Lombardia e Lazio, con ricadute anche in Sardegna.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la banda otteneva con false identità finanziamenti come "fondo garanzia Covid" e prestiti bancari. Una truffa da più di 20 milioni di euro.

Dieci le persone arrestate, otto in carcere e due ai domiciliari, su disposizione del Gip del Tribunale di Asti. Sequestrati conti correnti, imbarcazioni di lusso, immobili e società.

LE INDAGINI – Secondo quanto emerso, gli indagati riuscivano a ricevere i finanziamenti gonfiando i bilanci di società create ad hoc e truffando le aziende da cui acquistavano mascherine e altri presidi di sicurezza, per poi godersi i frutti anche in Gallura, su uno yacht da 15 metri del valore di oltre 300mila euro, ormeggiato al porto di Olbia e usato da uno degli indagati durante le sue vacanze in Sardegna.

I finanzieri del Comando piemontese, in collaborazione con i militari del Gruppo di Olbia, hanno sequestrato anche due gommoni.

(Unioneonline/D)

