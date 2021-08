Ferragosto anche nel 2021 deve fare i conti con la pandemia e il rischio contagi.

Addio al classico falò in spiaggia, allo spettacolo dei fuochi d'artificio e alle sagre. Sono già tante le ordinanze comunali che vietano di recarsi in riva al mare la notte di domenica e in alcune zone, come ad esempio Ponza o San Felice al Circeo dove già da settimane è stato disposto l'obbligo di mascherine anche all'aperto, i controlli saranno potenziati.

Anche in Sicilia dal 14 al 16 agosto i sindaci provvedono anche a disporre l'obbligo di mascherine nei luoghi turistici particolarmente frequentati.

I CONTROLLI – Le forze dell'ordine saranno impegnate sia nelle località di mare che nelle grandi città dove verranno impiegati anche droni. Parte dell'attività sarà affidata a personale in borghese in modo da potere svolgere le verifiche in modo non invasivo soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo del Green pass nelle zone della movida e dei locali: non si escludono controlli a campione.

Nella sola città di Roma saranno circa mille gli agenti in campo tra sabato e domenica. Sotto la lente nel weekend litorale, parchi, laghi e altre località della provincia come anche il centro storico.

Proprio sul fronte Green pass arrivano le prime multe, a titolari e avventori.

LE PROCESSIONI – No ai falò ma sì alle processioni per la festa dell’Assunta. Il giorno dedicato alla Madonna, infatti, viene celebrato in molte diocesi con delle processioni e per partecipare non è necessario il Green pass ma solo l'osservanza delle norme di distanziamento.

Unioneonline/L)

