Serena Fasan, la farmacista 37enne di Castelfranco Veneto trovata morta due notti fa, potrebbe essere stata uccisa. L’ipotesi viene formulata dalla Procura di Treviso che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Un atto dovuto, al momento infatti non ci sono possibili indiziati e manca qualsiasi riferimento a terze persone.

La donna, ritrovata senza vita dal compagno, era in casa e sul corpo nessun segno riconducibile a circostanze violente. Poche ore dopo però uno zio si è suicidato gettandosi da un ponte. L’evento, per gli inquirenti, non sarebbe collegato al decesso della 37enne.

