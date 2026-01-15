Crolla una palazzina nell’Aretino: tre feriti, si cerca tra le macerieVigili del fuoco al lavoro
Esplosione nel tardo pomeriggio nell’Aretino, località Il Matto, in una palazzina a due piani. Immediato l'allarme al 112.
Sul posto vigili del fuoco, sanitari del 118, forze dell'ordine. Scattato il piano delle grandi emergenze.
Tre i feriti, già trasportati in ospedale.
Le strade di accesso alla zona sono state temporaneamente chiuse per le operazioni di soccorso.
Pompieri al lavoro per verificare se possano esserci altre persone sotto le macerie: per l'esplosione si è verificato un parziale crollo oltre a un incendio.
(Unioneonline/v.l.)