«Ho appreso con grande dolore personale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo il grave vuoto che si crea con il venire meno del punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato. La morte di Papa Francesco suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo». Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla morte di Papa Francesco.

«Ci lascia un grande uomo e un grande pastore», commenta invece la premier Giorgia Meloni. «Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza».

«Nelle meditazioni della Via Crucis, ci ha ricordato la potenza del dono, che fa rifiorire tutto ed è capace di riconciliare ciò che agli occhi dell’uomo è inconciliabile. E ha chiesto al mondo, ancora una volta, il coraggio di un cambio di rotta, per percorrere una strada che non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce. Cammineremo in questa direzione, per ricercare la strada della pace, perseguire il bene comune e costruire una società più giusta e più equa. Il suo magistero e la sua eredità non andranno perduti. Salutiamo il Santo Padre con il cuore colmo di tristezza, ma sappiamo che ora è nella pace del Signore».

La premier ha lasciato un messaggio anche al Tg1: «Tutto il mondo ricorderà Francesco per essere il Papa della gente, degli ultimi». Con voce commossa aggiunge che «mancherà anche a me, avevamo uno straordinario rapporto personale, era un pontefice con cui si poteva parlare di tutto, era molto particolare».

Si susseguono, in Italia e in tutto il mondo, le reazioni alla morte del Pontefice: «Papa Francesco è tornato alla Casa del Padre. Cura del Creato, Misericordia, fratellanza: è stato un grande Pontefice. Un amico dell’Italia. Preghiamo per lui e per il futuro di tutta la Chiesa Cattolica. Santo Padre, ci protegga da lassù», afferma Antonio Tajani.

Carlo Calenda invece sottolinea come con la scomparsa del Papa «il mondo perde una guida spirituale capace di parlare a credenti e non credenti, un Pontefice che ha incarnato con semplicità e determinazione i valori della giustizia sociale, della pace e della dignità umana».

«Papa Francesco ha raggiunto la Casa del Padre», ha scritto sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini postando una foto di Bergoglio.

«Un dolore immenso», è il commento di Giuseppe Conte. «Le sue ostinate parole di pace , dialogo e solidarietà a tutti i costi sono e resteranno una guida per tutti noi in questi tempi difficili. Grazie per ogni insegnamento, riposi in pace».

La segretaria Pd Elly Schlein ricorda «il Papa degli ultimi, degli emarginati, della giustizia sociale e dell’impegno per il pianeta. Il suo potente messaggio di pace e di fraternità resterà un’impronta durevole di vicinanza, compassione, amore per il prossimo che continuerà a lasciare il segno».

Matteo Renzi, leader di Italia Viva: «Francesco ci lascia nell’abbraccio di ieri di Piazza San Pietro. Ieri il suo ultimo viaggio con la Papamobile è il simbolo del suo vivere in mezzo alla sua gente, al suo popolo. Sia in chi crede, sia in chi non crede il Papa argentino lascia una traccia profonda. Nel cuore di chi lo ha incontrato rimane soprattutto il tratto di una affettuosa umanità e di una vivace curiosità per il mistero dell’altro. Pasqua significa Passaggio. E mai come oggi, Lunedì dell’Angelo, avvertiamo il valore di questa espressione. Vedremo che cosa cambierà per questo pazzo mondo con il Conclave. Ma adesso, intanto, è tempo di dire grazie a Papa Francesco per ciò che ha rappresentato, non solo in questi dodici anni di pontificato».

Dolore «profondo» anche per il presidente del Senato Ignazio La Russa: «Una guida spirituale di immenso carisma e testimone di fede vissuta, ha saputo incarnare i valori della misericordia e della solidarietà, avvicinando la Chiesa a tutti con una particolare attenzione a chiunque fosse in difficoltà. Il Suo impegno per il dialogo, la pace e l’attenzione agli ultimi resteranno un’eredità preziosa».

«La sua morte lascia un vuoto immenso», ha dichiarato il presidente della Camera Lorenzo Fontana. «Le sue parole di pace, i gesti di misericordia e il costante richiamo alla fratellanza tra i popoli resteranno un faro per le generazioni future. In questo momento di lutto, siamo vicini a tutta la comunità dei cristiani e a chi, in ogni angolo del pianeta, piange la perdita del Santo Padre. Che il suo esempio continui a ispirare il cammino di chi crede in un mondo più giusto, umano e solidale».

Non solo l’Italia. È tutto il mondo a piangere la scomparsa del Santo Pasdre. «Il suo sorriso contagioso ha conquistato il cuore di milioni di persone. Il Papa del popolo sarà ricordato per il suo amore per la vita, la speranza nella pace, la compassione per l’uguaglianza e la giustizia sociale», commenta la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola.

Ursula Von der Leyen: «Papa Francesco ha ispirato milioni di persone, ben oltre la Chiesa cattolica, con la sua umiltà e il suo amore così puro per i meno fortunati. Il mio pensiero va a tutti coloro che sentono questa profonda perdita. Che possano trovare conforto nell'idea che l'eredità di Papa Francesco continuerà a guidarci tutti verso un mondo più giusto, pacifico e compassionevole».

Il presidente francese Emmanuel Macron fa le condoglianze ai cattolici del mondo intero e ricorda un Papa che «voleva che la Chiesa portasse gioia e speranza ai più poveri. Che unisse gli uomini fra loro e con la natura. Possa questa speranza resuscitare sempre al di là di lui».

Il premier spagnolo Pedro Sanchez rende omaggio al suo impegno «per la pace, la giustizia sociale e i più vulnerabili».

«Un uomo guidato dall’umiltà e dalla fede», commenta invece il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Il ricordo di Re Carlo d’Inghilterra: «Mia moglie e io siamo profondamente addolorati. I nostri cuori pesanti si sono tuttavia in qualche modo alleviati sapendo che Sua Santità ha potuto condividere un augurio pasquale con la Chiesa e il mondo che ha servito con tanta devozione durante tutta la sua vita e il suo ministero», si legge nel messaggio diffuso sui profili social della famiglia reale britannica. «Sua Santità sarà ricordato per la sua compassione, la sua preoccupazione per l'unità della Chiesa e per il suo instancabile impegno per le cause comuni di tutti gli uomini di fede e di coloro che, con buona volontà, operano per il bene degli altri. La sua convinzione che la cura del Creato sia un'espressione esistenziale della fede in Dio ha trovato eco in tanti in tutto il mondo. La Regina e io ricordiamo con particolare affetto i nostri incontri con Sua Santità nel corso degli anni e siamo stati profondamente commossi di aver potuto fargli visita all'inizio del mese».

Il vicepresidente Usa JD Vance lo ha incontrato proprio ieri durante la sua visita a Roma: «Sono stato felice di vederlo ieri, nonostante fosse molto malato. Ma io lo ricorderò sempre per le sue omelie nei primi giorni del Covid, È stato veramente meraviglioso».

«Che Papa Francesco riposi in pace», è il breve messaggio su X della Casa Bianca, accompagnato da una foto del Pontefice mentre incontra Donald Trump e JD Vance.

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianza, definendo Papa Francesco «una persona straordinaria, difensore dell’umanità e della giustizia». L'agenzia Tass ha postato un video relativo ad un colloquio in Vaticano tra Vladimir Putin e Papa Francesco, ricordando che «si sono incontrati di persona tre volte durante le brevi visite del presidente russo e hanno parlato anche telefonicamente, l'ultima volta nel dicembre 2021».

«La sua vita è stata dedicata a Dio, alle persone e alla Chiesa», è il ricordo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il Papa «sapeva dare speranza, alleviare le sofferenze attraverso la preghiera e promuovere l'unità. Ha pregato per la pace in Ucraina e per gli ucraini. Piangiamo insieme ai cattolici e a tutti i cristiani che hanno cercato sostegno spirituale in Papa Francesco. Memoria eterna!».

Anche la Repubblica Islamica dell’Iran esprime le sue condoglianze «a tutti i cristiani del mondo, a tutti i monoteisti e ai seguaci delle religioni celesti, e chiediamo a Dio la sua pace».

E il Congresso ebraico europeo ricorda il Papa come «fermo sostenitore del dialogo interreligioso e del rispetto reciproco tra le religioni».

Il presidente della Cei Matteo Zuppi parla di un momento «doloroso e di grande sofferenza» per tutta la Chiesa. «Affidiamo all'abbraccio del Signore il nostro amato Papa Francesco, nella certezza, come lui stesso ci ha insegnato, che 'tutto si rivela nella misericordia; tutto si risolve nell'amore misericordioso del Padre'. Chiedo a tutte le Chiese in Italia che siano suonate le campane delle chiese in segno di lutto e che siano favoriti momenti di preghiera personale e comunitaria, in comunione tra di noi e con la Chiesa universale».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata