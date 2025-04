«Quando tutto sembra fermo e stagnante, quando i problemi sociali non trovano le risposte dovute, non è buono darsi per vinti. Non fatevi vincere dal pessimismo».

Sono alcune delle parole affidate al popolo sardo da Papa Francesco, che il 22 settembre 2013, pochi mesi dopo la sua elezione, decise di visitare l’Isola e che nell’Isola venne accolto dall’abbraccio infinito dei fedeli: in migliaia lo seguirono nelle varie tappe del suo tour a Cagliari e addirittura in 400mila si riunirono, giunti da tutta la regione, per la solenne funzione alla Basilica di Bonaria, conclusa dal Santo Padre con la toccante benedizione in limba: «Nostra Segnora e‘ Bonaria bos accumpanzet sempre in sa vida».

La folla a Bonaria

Una visita, quella del Santo Padre, che fu anche l’occasione per portare conforto ai bimbi ricoverati all’ospedale Microcitemico e per benedire i malati. E, ancora, per incontrare operai, cassintegrati, pastori, allevatori, chiedendo per tutti loro alle istituzioni, con decisione, un caschetto da minatore sul capo: «Lavoro, lavoro, lavoro».

L'incontro con i lavoratori

Per Papa Francesco il viaggio in Sardegna fu, insomma, l’occasione per anticipare alcuni dei temi chiave del suo pontificato: la solidarietà, la pace, l’attenzione ai deboli, ai fragili, ai lavoratori e alle nuove generazioni, invitate, queste ultime, ad avere sempre il «coraggio di andare controcorrente».

L'Unione Sarda

Un vero e proprio bagno di folla, all’insegna della fede, della devozione e dell’affetto, che fece nascere tra Bergoglio e l’Isola quel legame speciale che non si è mai interrotto.

Una visita storica, suggellata da un messaggio ai cagliaritani e a tutto il popolo sardo che continua e continuerà a risuonare in tutta la sua potenza, impossibile da dimenticare: «Signore Dio guarda questa città, questa Isola, guarda le nostre famiglie. Signore a te non è mancato il lavoro: hai fatto il falegname ed eri felice. Signore, ci manca il lavoro, gli idoli vogliono rubarci la dignità, i sistemi ingiusti vogliono rubarci la speranza. Signore non ci lasciare soli, aiutaci ad aiutarci fra noi che dimentichiamo un po’ l'egoismo e sentiamo nel cuore il “noi" di un popolo che vuole andare avanti».

