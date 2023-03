Tragedia sfiorata a una festa di laurea in una casa di Portomaggiore, in provincia di Ferrara. Per complimentarsi con il giovane protagonista dell’evento, i presenti hanno lanciato – in segno di buon auspicio e come da tradizione – uova, acqua, farina. Ma tra i vari materiali c’era anche un liquido urticante che ha colpito il festeggiato e un altro invitato.

Il neo laureato ha riportato lesioni guaribili in 30 giorni, l’amico ha ferite al volto e al collo, 7 i giorni di prognosi.

I carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto e identificato il responsabile, un 24enne che è stato denunciato.

