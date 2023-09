Avrebbero nascosto delle dosi di cocaina nell’auto di un “rivale in amore”. Nei guai due noti avvocati di Bari, Gaetano Filograno e Nicola Loripreno (quest’ultimo consigliere comunale eletto con la lista Decaro sindaco) e l’ex militare della Guardia di Enzo Cipolla.

Si è tenuta oggi - ed è stata rinviata al 25 settembre - l'udienza preliminare del processo in cui sono imputati. L’accusa per i due legali è quella di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo i pm infatti avrebbero fatto in modo che il compagno della ex moglie di Filograno, un imprenditore della provincia di Bari, venisse trovato in possesso di droga. I fatti risalgono al 2014, quando l'imprenditore fu fermato per un controllo dalla Guardia di Finanza. Nella sua auto furono trovate alcune dosi di cocaina. Il capopattuglia che eseguì la perquisizione fu Cipolla.

L’uomo, accusato di spaccio, è stato assolto nel 2017 con formula piena. Pochi giorni prima del controllo aveva anche denunciato Filograno per stalking. Dopo l’assoluzione ne ha presentato un’altra per calunnia. Loprieno è stato coinvolto nella vicenda da un testimone. Per l’ex militare invece l’accusa di tentata corruzione in atti giudiziari per aver chiesto all'imprenditore, nel 2016, 15mila euro in cambio di un elenco di domande che i legali gli avrebero potuto fare al processo. Oggi, nell’udienza davanti alla gup, è stata respinta la richiesta di patteggiamento di Cipolla entre Filograno ha chiesto il rito abbreviato.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata