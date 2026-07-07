Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione di via Hope a Sanremo. Sul corpo sono stati riscontrati evidenti segni di violenza al collo e ai polsi, secondo chi indaga è stata strangolata.

La convinzione dunque è che si tratti di omicidio.

Il cadavere della donna è stato scoperto intorno alle 22, quando i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del figlio ventenne della vittima, che aveva riferito di non riuscire più a entrare in casa. La porta dell'appartamento era chiusa dall'interno e i pompieri sono entrati passando da un balcone, aprendo poi l'accesso dall'interno.

Secondo un primo accertamento medico-legale, la morte risalirebbe ad almeno tre ore prima del ritrovamento. Il figlio ha dichiarato agli investigatori di essere uscito di casa intorno alle 19:15 per andare a mangiare una pizza. Al momento del fatto il padre si trovava fuori casa.

I sospetti degli inquirenti si stanno concentrando proprio sul figlio della vittima.

(Unioneonline)

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