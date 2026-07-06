«Un altro cavallo delle botticelle è finito a terra nel centro di Roma.
Nel 2026 è semplicemente inaccettabile continuare a vedere questi animali costretti, sotto un caldo asfissiante, a trainare carrozze piene di turisti nelle strade della Capitale».

La denuncia accompagnata dalle immagini dell’animale sofferente sono state pubblicate dalla Lega del cane – Ostia e rilanciate da veri profili, compreso quello della giornalista Francesca Fagnani che, parlando di «inciviltà» chiama in causa il sindaco Roberto Gualtieri.  

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«Al momento non conosciamo le condizioni del cavallo, ma una cosa è certa: questa scena non dovrebbe più esistere.
È indegno che tutto questo accada ancora a Roma, capitale d'Italia», dicono gli animalisti, che aggiungono: «Questa non è tradizione. Questa è solo sofferenza e sfruttamento. È arrivato il momento di mettere fine, una volta per tutte, alle botticelle».

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