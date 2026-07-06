«Un altro cavallo delle botticelle è finito a terra nel centro di Roma.

Nel 2026 è semplicemente inaccettabile continuare a vedere questi animali costretti, sotto un caldo asfissiante, a trainare carrozze piene di turisti nelle strade della Capitale».

La denuncia accompagnata dalle immagini dell’animale sofferente sono state pubblicate dalla Lega del cane – Ostia e rilanciate da veri profili, compreso quello della giornalista Francesca Fagnani che, parlando di «inciviltà» chiama in causa il sindaco Roberto Gualtieri.

«Al momento non conosciamo le condizioni del cavallo, ma una cosa è certa: questa scena non dovrebbe più esistere.

È indegno che tutto questo accada ancora a Roma, capitale d'Italia», dicono gli animalisti, che aggiungono: «Questa non è tradizione. Questa è solo sofferenza e sfruttamento. È arrivato il momento di mettere fine, una volta per tutte, alle botticelle».

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