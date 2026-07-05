Accoltellamento fuori dal bar a Milano, l'aggressore: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»Lo ha dichiarato alle forze dell'ordine che lo hanno fermato: il 22enne avrebbe colpito la vittima una ventina di volte con un coltello dalla lama di 21 centimetri
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«Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»: è quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano.
Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, «con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase», ha aggredito un uomo «dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti» alla testa, al collo, al torace e all'addome. La vittima è il 55enne Gerardo P., assalito dallo sconosciuto mentre stava chiacchierando fuori dal locale con altre persone.
Il pm Elio Ramondini ha inviato la richiesta di convalida dell'arresto al gip per tentato omicidio.
(Unioneonline)