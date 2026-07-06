È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo dove era stato operato nella notte ma non ce l'ha fatta. Ricercato per omicidio l'uomo che, durante una lite, l'ha accoltellato. L'aggressore è infatti scappato subito dopo aver ferito la vittima.

Secondo le prime testimonianze rese alle forze dell'ordine la lite si era accesa tra un gruppetto di uomini in spiaggia che si trovavano in un accampamento di fortuna. L'aggressore ha ferito gravemente un altro uomo all’addome e poi si è dato alla fuga sul bagnasciuga verso ponente. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo le testimonianze dei bagnanti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

(Unioneonline)

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