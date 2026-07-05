Un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo in via Sampolo a Palermo, a quanto pare dopo una discussione nata per futili motivi.

La vittima è Francesco Spataro, palermitano, che viveva in un appartamento al civico 486 insieme a due coinquilini. Uno di loro, al momento dell'aggressione, si trovava fuori casa per fare la spesa, mentre l'altro è rimasto barricato all'interno dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che durante le operazioni hanno rilevato una fuga di gas al secondo piano dello stabile. Per motivi di sicurezza è stata disposta l'evacuazione del palazzo.

Le indagini sono affidate ai carabinieri. Nel frattempo via Sampolo è stata chiusa al traffico e sul posto sono intervenuti anche gli artificieri.

(Unioneonline)

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