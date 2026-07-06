Accoltellato a morte in spiaggia a Savona: l’aggressore si costituisceAd aggredire un 37enne nordafricano è stato un italiano di 52 anni, presentatosi spontaneamente alla Polizia di Milano
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Si è costituito al commissariato di Milano Lambrate l’uomo che avrebbe accoltellato un 37enne, poi deceduto, sulla spiaggia del Prolungamento di Savona.
Si tratta di un cittadino italiano di 52 anni, ora accusato di omicidio.
La vittima, di origine nordafricana, è stata aggredita con un fendente nel pomeriggio di domenica, sul litorale della città ligure, davanti a numerosi bagnanti. Poi la disperata corsa in ospedale, dove l’uomo è morto.
L’aggressore era invece fuggito e oggi si è presentato spontaneamente alla Polizia. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto e sul movente.
(Unioneonline)