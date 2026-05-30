Avrebbe ucciso la moglie a coltellate, la scorsa notte a Ferrara, e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato.

Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, nel quartiere Barco, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, la 50enne Samanta Zironi.

Lombardi è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del pm di turno.

Si sta verificando se in passato fossero state segnalate situazioni di maltrattamento e si stanno sentendo i vicini e i conoscenti.

(Unioneonline)

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