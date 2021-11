Ha rubato oltre un milione di euro dalle casse del Comune.

Nel mirino l’ex dirigente del settore economico e finanziario di Bovino, un comune in provincia di Foggia, già sospeso.

Marco Russo, 54 anni, è stato arrestato venerdì scorso con l'accusa di peculato e autoriciclaggio dai militari della guardia di finanza. In soli tre anni - ricostruiscono gli inquirenti - dal 2018 al 2020, ha sottratto al Comune oltre un milione e 200mila euro, prelevandoli dai conti correnti comunali e versandoli sui propri.

Avrebbe "arrotondato" il suo stipendio (di poco inferiore ai 2mila euro) con entrate "extra", arrivando, in un'occasione, a riconoscersi in un solo mese indennità accessorie per straordinari per 41mila euro.

L'uomo durante l'interrogatorio di garanzia al gip Maria Luisa Bengivenga ha anche dichiarato - fa sapere la difesa - di voler restituire l'intera somma sottratta. Il giudice intanto gli ha concesso i domiciliari.

