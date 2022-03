Ha dimenticato una bambina di dieci anni sullo scuolabus e, dopo aver parcheggiato il mezzo in un’area di sosta a Cura Carpignano (Pavia), è andato a pranzare in mensa.

Non è andata bene all’autista, picchiato dal padre della piccola. L’uomo, 45 anni, preoccupato per il mancato arrivo della bambina a casa, è andato al posteggio e l’ha vista sul bus. Ha rotto il vetro per farla scendere dal veicolo, che era chiuso, e nel frattempo è arrivato l’autista.

Il padre, inferocito, lo ha aggredito colpendolo due volte con violenza al viso. L’autista è stato soccorso dagli operatori del 118 che in ambulanza lo hanno condotto al pronto soccorso del San Matteo di Pavia, dove è stato giudicato guaribile in pochi giorni.

Sul posto anche i carabinieri per ricostruire l’accaduto. L’autista non si era accorto della presenza della bimba, che probabilmente si era addormentata sui sedili posteriori. Per il momento non ci sono denunciati, in attesa di eventuali querele da una parte per la dimenticanza, dall’altra per pestaggio.

(Unioneonline/L)

