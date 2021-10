Un detenuto ha appiccato un incendio nella sua cella al carcere di Vigevano, nel Pavese, e quattro agenti della penitenziaria sono rimasti intossicati.

Due notti fa, intorno alle 3, i poliziotti hanno notato il fumo e si sono precipitati nel reparto per spegnere le fiamme. Dopo l’intervento sono stati soccorsi e portati in ospedale, le loro condizioni non sono preoccupanti.

Ieri invece, nella stessa struttura che si trova alla frazione dei Piccolini, un agente è stato aggredito da un detenuto in attesa di essere visitato da un medico. Probabilmente innervosito dal tempo trascorso, l’uomo ha impugnato un oggetto a mo’ di coltello e si è scagliato contro il poliziotto, causandogli ferite ritenute guaribili in 20 giorni.

I sindacati, dopo questi due episodi, sono pronti a proclamare lo stato di agitazione per denunciare "le condizioni in cui gli agenti sono costretti a lavorare".

