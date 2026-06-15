«La certezza è una donna con i capelli biondi, certezza al 100%». È quanto ha affermato un testimone che si trovava a Garlasco durante le ore in cui è avvenuto il delitto di Chiara Poggi, in una intervista in onda nel corso della prima puntata di “Filorosso”, in onda su Rai 3.

L'uomo il 13 agosto 2007 si trovava a Garlasco e - come sottolineato nel corso dell'intervista - aveva già formalizzato lo scorso anno ai Carabinieri le sue dichiarazioni, che però non avrebbero ricevuto adeguata attenzione.

Il testimone, in attesa di un appuntamento di lavoro fissato per le 10, stava passeggiando per Garlasco quando si è imbattuto in una donna in bicicletta.

Un ricordo che il testimone definisce «vivido» e immutato nel tempo: «Io ho dei flash talmente forti in mente che non me li si può cambiare». E poi racconta di presunte intimidazioni ricevute dopo aver parlato: «Mi hanno suonato il campanello di casa dicendomi di farmi i fatti miei, che io di Garlasco non ne devo sapere niente», ha concluso.

(Unioneonline)

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