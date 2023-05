«A Udine per celebrare la 94esima adunata nazionale degli Alpini, che quest'anno coincide con il giorno della festa della mamma, per ricordare che c'è una madre che le racchiude tutte: la Patria». Lo scrive Giorgia Meloni sui social, nel giorno in cui ha partecipato al raduno che ha portato circa 70mila persone nella città friulana.

Le fa eco il deputato sardo del suo partito, Salvatore Deidda: «Grazie agli Alpini e all’associazione per il grande amore per la Patria che, di generazione in generazione, mettono al servizio della nostra comunità nazionale dedicando anima e corpo».

Deidda aggiunge: «Ho avuto l’onore e la fortuna di vivere con loro l’ascensione della vetta Lagazuoi e apprezzare la storia e l’attività. Spero un giorno di poter ospitare l’adunata nella nostra amata Sardegna».

Stando a quanto riportato dall’Ansa, a Udine non si registrano incidenti né tensioni, dopo che l’anno scorso era scoppiata la polemica per presunte molestie nei confronti di alcune donne.

