Ex Ilva, i giudici confermano il blocco dell’area a caldo: «Il diritto alla salute deve prevalere»La Corte d'Appello Milano ha respinto l'istanza di sospensiva
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La Corte d'Appello civile di Milano ha confermato il provvedimento con cui, a fine luglio, è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto che dovrà essere messo in atto entro il 28 ottobre.
I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività presentata dai legali di AdI e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria.
«Il bilanciamento tra i contrapposti interessi» costituzionali «non può che far propendere a favore delle ragioni di tutela della salute»: è il
cuore del provvedimento con cui i giudici hanno rigettato l'istanza di sospensiva del provvedimento con cui a luglio era stato disposto il blocco. Per la Corte «nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni a cui sono assoggettati, non può che prevalere quest'ultimo».
(Unioneonline)