Dramma a Latisana, in provincia di Udine, dove una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto rimasta intrappolata in un sottopasso allagato.

Un carabiniere, giunto sul posto dopo la chiamata al 112, si è lanciato in acqua ed è riuscito ad estrarla dall'abitacolo, ma era ormai troppo tardi: inutili i soccorsi.

Il militare dell'Arma è stato ricoverato in ospedale in codice verde. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con numerosi equipaggi.

L'intera zona tra Latisana e Lignano ha subito pesanti disagi e allagamenti per l'ondata di maltempo abbattutasi tra la notte scorsa e stamattina.

(Unioneonline)

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