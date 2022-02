Via l’obbligo di mascherine all’aperto non solo in zona bianca, come inizialmente si ventilava, ma in tutta Italia.

Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “In arrivo un provvedimento del ministero della Salute per togliere le mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le regioni a partire dall’11 febbraio”.

Questo, ha aggiunto Costa, “è un segnale di speranza per tutti gli italiani”.

Se l’obbligo fosse stato eliminato da venerdì 11 solo in zona bianca per il momento avrebbe riguardato appena tre Regioni: Umbria, Basilicata e Molise.

E per fine marzo dovrebbe scadere e non venire prorogato lo stato di emergenza: "L'obiettivo del governo è questo. Mancano ancora 12-13 milioni di dosi booster. Se procediamo con questo ritmo in 30-40 giorni è facile pensare che per metà marzo avremmo completato la dose booster a 49 milioni di concittadini. Da lì inizierà una nuova fase e così come abbiamo introdotto gradualmente le restrizioni con la gradualità inizieremo l'allentamento, anche per gli stadi".

Sul mantenimento o meno del Green pass invece: "È stato molto utile per incentivare la vaccinazione. Dobbiamo tenere presente che dobbiamo somministrare la terza dose che è fondamentale".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata