L’indice di trasmissibilità del coronavirus e l’incidenza dei casi sono in aumento. Lo mette in luce il monitoraggio settimanale dell’Iss-ministero della Salute per il periodo compreso tra il 7 e il 20 giugno.

L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,30 (range 1,06-1,56), in crescita rispetto all'1,07 della settimana precedente e oltre la soglia epidemica. Balzo dell'incidenza settimanale a livello nazionale: 763 ogni 100.000 abitanti per il periodo 24-30 giugno contro il precedente dato di 504 ogni 100mila (17-23 giugno).

Segno più inoltre per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19 sia in terapia intensiva sia nei reparti ordinari. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 30 giugno) rispetto al 2,2% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 23 giugno). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 10,3% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 30 giugno) rispetto al 7,9% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 23 giugno).

