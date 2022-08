In lieve salita l’incidenza settimanale dei contagi da Covid in Italia. Lo rileva l’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità.

Sono 277 ogni 100mila abitanti i casi rilevati dal 19 al 25 agosto, contro in 260 della settimana precedente.

L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici resta sotto quota 1, a 0,74, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch'esso sotto la soglia epidemica: 0.75 (0,72-0,77) al 15 agosto.

In diminuzione i ricoveri. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 2,4%, rilevazione del 25 agosto, contro il 2,7% della scorsa settimana. In calo anche il tasso di occupazione in area medica, dall’11% al 9,4%.

