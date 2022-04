Sono 83.643 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 28.368. Le vittime sono invece 169, in aumento rispetto alle 115 di ieri.

Sono 563.018 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, ieri erano stati 192.782. Il tasso di positività è al 14,8, stabile rispetto alla precedente rilevazione.

Sono 463 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono 53. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.207, ovvero 49 in meno rispetto a ieri.

Si riaggiornano a quota 1.228.745 le persone attualmente positive al Covid in Italia, 4.017 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 15.404.809 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 161.032. I dimessi e i guariti sono 14.015.032, con un incremento di 87.904 rispetto a ieri.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata