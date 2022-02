Sono 75.861 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 81.367. Le vittime sono invece 325, mentre ieri erano state 384.

A quota 683.715 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati (ieri 731.284), con un tasso di positività che si attesa all'11,1%, lo stesso di ieri.

Sono invece 1.322 i pazienti in terapia intensiva, 28 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 83. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.354, ovvero 578 in meno rispetto a ieri.

A poco più di due anni dall'inizio della pandemia, l'Italia supera i 150mila morti per Covid: sono infatti 150.221, secondo i dati del ministero della Salute.

Sono invece 11.923.631 gli italiani che hanno contratto il virus, mentre gli attualmente positivi sono 1.813.274, in calo di 61.351 nelle ultime 24 ore. I dimessi e i guariti sono invece 9.960.136, con un incremento di 137.221 rispetto a ieri.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata