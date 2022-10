Sono 35.043 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 48.714 di ieri, secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 93 contro le 120 di ieri.

Con 216.735 tamponi eseguiti, il tasso di positività è al 16,16%, stabile rispetto ieri quando era al 16,38%.

In calo di 5 unità i pazienti in terapia intensiva, che sono 227 con 24 nuovi ingressi giornalieri. Nei reparti ordinari si trovano invece 7.019 persone, in calo rispetto alle 7.106 di ieri.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 23.443.429, i guariti sono 22.766.314, mentre il totale dei decessi ammonta a 178.846.

