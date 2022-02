Sono 28.630 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 51.959. Le vittime sono invece 281, mentre ieri erano state 191.

Con 283.891 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 462.881), il tasso di positività è al 10%, in calo rispetto all'11,2% di ieri.

Sempre più giù i numeri negli ospedali. In terapia intensiva ci sono 1.173 pazienti, 17 in meno rispetto al dato di ieri con 63 ingressi giornalieri. I ricoveri nei reparti ordinari sono invece 16.050, 10 in meno rispetto al dato di 24 ore fa.

In totale sono 12.134.451 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.590.615, in calo di 48.058 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 151.296. I dimessi ed i guariti sono10.392.540, con un aumento di 76.553 rispetto a ieri.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata