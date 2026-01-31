Alta tensione a Torino in occasione del corteo per il centro sociale Askatasuna, sgomberato nelle scorse settimane.

Bombe carta, razzi e fuochi pirotecnici sono stati lanciati dai manifestanti e lacrimogeni sono arrivati in risposta dalla polizia, stretta in un fitto cordone a sbarrare loro la strada.

In azione in corso Regina Margherita, autonomi e anarchici, alcuni a volto coperto. La polizia ha iniziato poi ad avanzare sia con il personale che con un idrante verso i gruppi antagonisti, con l'intento di farli arretrare. Alcuni cassonetti sono stati incendiati.

Blitz degli autonomi anche dietro la struttura universitaria del Campus Einaudi, dove si sono registrati ancora scontri, con lanci di oggetti e cariche delle forze dell’ordine.

La gran parte delle migliaia di persone che hanno sfilato nel pomeriggio di sabato per Askatasuna si sono invece disperse, dopo avere seguito il percorso prestabilito, senza incidenti.

(Unioneonline)

