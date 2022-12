Dopo aver conosciuto una donna online e aver fissato un appuntamento per l’incontro, quando lei lo ha annullato lui si è infuriato ed è partito in treno per andare probabilmente a ucciderla.

Secondo gli inquirenti è stato sventato un femminicidio con l’arresto di un uomo di nazionalità romena residente a Misano Adriatico, nel Riminese.

Sabato scorso si è messo in viaggio per raggiungere Modena, la città in cui una connazionale gli aveva detto che si sarebbero visti ma poi, dopo che si era insospettita per gli atteggiamenti aggressivi, aveva deciso di disdire tutto. L’arrestato non si è rassegnato e ha iniziato a minacciarla di morte, inviandole anche un video in cui brandiva un coltello.

Durante il tragitto in treno, mentre era al telefono, ha raccontato a qualcuno le sue intenzioni e un ragazzo, che conosce il romeno, ha capito tutto e ha avvisato i carabinieri. Quando l’uomo è arrivato a destinazione è stato bloccato dalla Polizia ferroviaria: con sé aveva un grosso coltello da cucina e un altro attrezzo da punta e taglio.

Il gip ha convalidato l'arresto per tentato omicidio disponendo per l'uomo il carcere.

