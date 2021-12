Con l’entrata in vigore del super Green pass tornano ad aumentare le prime dosi. Ieri è stato registrato un vero e proprio boom, sono state 42mila, un risultato che non si vedeva dallo scorso 18 ottobre.

Secondo il sito del governo sono 47.434.836 gli italiani che hanno fatto almeno il primo vaccino, pari all'87,83 % della popolazione over 12. In totale sono 45.809.339 i totalmente vaccinati (84,82% della popolazione over 12) mentre le dosi addizionali (booster) sono arrivate a 9.135.126.

I controlli, in corrispondenza con l’entrata in vigore del nuovo decreto, sono raddoppiati, ma sono pochi gli italiani beccati senza green pass rafforzato. Un esordio tutto sommato sereno: su 119.539 persone fermate, solo 937 sono state sanzionate perché non in regola, lo 0,78% del totale.

"La nostra linea non è soft, siamo rigorosi", ha tenuto a puntualizzare il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Duplicati i controlli su persone ed esercizi commerciali. Su 13.027 locali ispezionati, sono 127 quelli sanzionati.

