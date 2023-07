“Cocco bello, cocco fresco”. Ma anche molto caro per un ambulante fermato in spiaggia a Lido Adriano, sul litorale di Ravenna.

La Polizia locale gli ha sequestrato il frutto e fatto una multa da capogiro, tre verbali che sommati arrivano alla cifra di quasi 10mila euro.

Il venditore è stato sorpreso con i secchi pieni di cocco tra i bagnanti. Pratica comune e accettata in diverse spiagge italiane.

Non a Lido Adriano, evidentemente. Per l’ambulante oltre al sequestro sono scattate le multe per la vendita di merce senza la prescritta autorizzazione (5.164 euro), per la mancata tracciabilità dei prodotti alimentari (1.500 euro) e per la conservazione non corretta degli alimenti e senza la necessaria notifica sanitaria (3.000 euro). Disposto anche l’allontanamento del venditore.

