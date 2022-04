Ai due giovani che si sono presentati all’ingresso del fast food ha chiesto di esibire il Green pass ma, per tutta risposta, è stato accoltellato. L’aggressione è avvenuta a Firenze, nella piazza della stazione Santa Maria Novella. Il ferito è un vigilante, colpito con un coltello da sub: soccorso, è stato trasportato in ospedale e gli è stata assegnata una prognosi di sette giorni.

A impugnare la lama, un 30enne di nazionalità marocchina che era con un connazionale. Entrambi sono stati denunciati. Volevano entrare nel locale ma di fronte alla richiesta del Certificato verde è scattata la follia. Dopo il fendente sferrato al vigilante, i due hanno anche gettato delle bottiglie contro le vetrate del fast food.

