Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dal primo piano della propria abitazione a Cesena mentre cercava di chiedere aiuto durante una truffa messa in atto da due uomini che si erano spacciati per appartenenti alle forze di polizia.

Secondo la ricostruzione della questura di Perugia, i due presunti responsabili italiani hanno cercato di entrare in casa delle due sorelle con la scusa di verifiche su presunti reati legati alle loro auto. Hanno chiesto il denaro e gli oggetti di valore custoditi in casa, tra cui alcune sterline in oro.

Le sorelle, insospettite dal comportamento sbrigativo dei truffatori, hanno rifiutato di consegnare i beni e sono state colpite e strattonate. Una delle due è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto dalla finestra, cadendo però dal primo piano e riportando gravi lesioni.

I due uomini sono stati successivamente fermati dalla polizia stradale sulla E45 all’altezza di Pantalla, in Umbria, con tutto il denaro e gli oggetti rubati. Sono stati sottoposti a fermo per rapina aggravata in concorso e, dopo la convalida, il gip ha disposto per loro gli arresti domiciliari.

