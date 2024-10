Il giudizio di Carlo Nordio è tranchant: la decisione del Tribunale di Roma sui migranti in Albania è "abnorme". Ed è accompagnato da un avvertimento: «Se la magistratura esonda dai propri poteri attribuendosi delle prerogative che non può avere, come quella di definire uno Stato sicuro, deve intervenire la politica che esprime la volontà popolare».

Il guardasigilli assicura che il governo non ha dichiarato guerra alla magistratura ma, visti i toni accesi delle ultime ore contro "le toghe politicizzate", le opposizioni hanno buon gioco a sostenere il contrario. E attaccano anche la prossima mossa di Giorgia Meloni: un decreto legge da varare lunedì in Consiglio dei ministri per rendere norma primaria l'indicazione dei Paesi sicuri, e non più secondaria, come è invece il decreto del ministro degli Esteri di concerto con quelli di Interno e Giustizia, con cui finora è stato annualmente aggiornato l'elenco.

Il tema migranti è stato anche al centro di un video del Papa all'Azione Cattolica, in cui ha sostenuto la necessità di «dare loro da mangiare, dare loro la mano affinché non affondino. Non possiamo chiudere la porta al migrante». E finirà martedì in cima alle domande della conferenza stampa della premier, pensata inizialmente per presentare la manovra e programmata nel secondo anniversario del suo governo. Due anni in cui non sono mancati scontri con quella parte di magistratura che, sono convinti a Palazzo Chigi, tenta di fare opposizione andando oltre le proprie prerogative.

"Liberare" la giustizia dal "giogo delle correnti" è uno degli obiettivi del centrodestra, attraverso la separazione delle carriere dei magistrati, ora all'esame in commissione Affari costituzionali alla Camera. Tanto che sono state dirette le critiche, da più parti della maggioranza, a Silvia Albano, una dei giudici della sezione immigrazione del Tribunale di Roma e presidente di Magistratura democratica.

Già a maggio, quando fu aggiornata la lista dei Paesi sicuri, Albano sottolineava come il decreto ministeriale fosse una fonte normativa secondaria, subordinata a Costituzione, leggi ordinarie e normativa Ue, e che quindi ai giudici spetti verificare se il Paese sicuro "possa essere effettivamente considerato tale in base a quanto stabilito dalla legge". Esattamente quanto fatto - anche alla luce di una recente sentenza della Corte di giustizia Ue - per i casi dei 12 richiedenti asilo portati mercoledì in Albania, e poi nel primo pomeriggio spostati con una motovedetta a Bari. Per il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia è «solo l'applicazione di norme cogenti non solo per i magistrati ma per gli Stati. Lo saranno anche per il governo nel momento in cui - come è stato annunciato - si appresta a trovare nuove soluzioni». Secondo Meloni questa impostazione "pregiudiziale" impedisce una "politica di difesa dei confini". "Non indietreggiamo", è la linea nel suo partito. La risposta del governo sarà appunto un decreto legge, che riguarda non solo l'indicazione dei Paesi sicuri ma probabilmente anche una revisione dell'esame delle domande di asilo e dei meccanismi dei ricorsi. Una soluzione, si ragiona in ambienti di governo, per fare sì che abbiano ancora un senso i centri (non solo quello in Albania) per il rimpatrio degli irregolari a cui non è riconosciuto l'asilo.

Davanti a quanto sta accadendo, anche dopo le parole di Nordio, l'evoluzione della situazione è seguita con attenzione al Quirinale, dove però per ora regna il massimo riserbo.

L'operazione Albania, assicurano nell'esecutivo, andrà avanti regolarmente. I tempi del prossimo approdo al porto di Shengjin di una nave militare italiana con a bordo migranti, viene sottolineato, dipenderanno anche dalle condizioni del mare. Intanto, il cpr di Gjader si è subito svuotato. E le opposizioni vanno all'attacco. Italia viva annuncia "una denuncia formale alla Corte dei Conti" per spreco di denaro pubblico, e lo stesso farà il M5s con Alfonso Colucci, secondo cui il trasporto dei primi 16 stranieri in Albania è costato "circa 18.000 euro a migrante". Pd, M5s e Avs invocano le dimissioni di Nordio, Riccardo Magi di +Europa lo accusa di una "grave ingerenza che viola la costituzione". Per la leader dem Elly Schlein è in corso un "gravissimo scontro istituzionale". E dal suo partito Debora Serracchiani prevede che il decreto legge in gestazione sarà "una forzatura" Ieri in serata intervistato al Tg1 Matteo Salvini ha poi attaccato, riferendosi ai migranti del caso Albania: «Se uno di loro domani commettesse un reato, uno stupro, paga il magistrato che lo ha riportato in Italia?», ha detto chiamando la Lega alla mobilitazione contro «le toghe politicizzate».

