I carabinieri hanno identificato dodici ragazzi presenti alla festa di compleanno in un agriturismo ad Anagni in occasione della quale una capretta è stata uccisa a calci.

Due minorenni di Fiuggi sono accusati di aver colpito mortalmente l'animale, altri tre minorenni e sette maggiorenni sono sospettati di istigazione a commettere reato, avrebbero spronato a proseguire sia chi colpiva la capretta sia l'amico che filmava la scena.

Tutti sono giovani di Anagni, Fiuggi e Paliano, l’età va da un minimo di 17 a un massimo di 22 anni.

Per protestare contro l'accaduto, un centinaio di persone hanno partecipato alla manifestazione organizzata ad Anagni dalle associazioni animaliste. Tra gli organizzatori, l'attivista Enrico Rizzi ha evidenziato che «chi maltratta gli animali spesso ha la consapevolezza che resterà impunito. Le pene previste sono troppo basse».

L'avvocato Giampiero Vellucci, incaricato dai genitori di uno dei ragazzi accusati della morte della capretta, ha dichiarato che il ragazzo non ha ancora ricevuto comunicazioni dalla Procura dei minori e che «non può essere travolto da una gogna mediatica caratterizzata, in taluni casi, da pesantissime minacce che sta avendo non solo il sapore di un anticipato giudizio».

