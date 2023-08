La capretta era abituata al contatto con l’uomo. Così si è lasciata avvicinare dal gruppo di ragazzini senza fare resistenza. Peccato però che le loro intenzioni non fossero buone: l’hanno uccisa a calci, filmando con lo smartphone e postando il tutto su Instagram. Non contenti hanno riposto il corpo dell’animale in una scatola e, trascinato sino a un muretto, l’hanno lanciato nel vuoto facendogli fare un volo di tre metri.

È successo in un agriturismo tra Anagni e Fiuggi (provincia di Frosinone). Lì domenica scorsa si festeggiava un 18esimo. Una 30ina gli invitati, tutti coetanei. Ma a un certo punto il party ha preso una brutta piega, come dimostrano i due video caricati online. Nel primo si vedono i ragazzi trasportare su una carriola il corpo della capretta, che poi viene lanciata da un muretto; nel secondo invece si vede uno dei ragazzi prendere la rincorsa per colpire a calci sulla testa l'animale tramortendolo, ripetendo la scena fino ad ucciderlo.

Il proprietario della struttura si è reso conto dell’accaduto solo il mattino dopo, quando ha trovato il corpo senza vita della capretta. I militari, che hanno già identificato i giovani, stanno procedendo per il reato di maltrattamenti agli animali. Casi simili in quella zona però non sarebbero una novità: a Piedimonte San Germano nei mesi scorsi un ragazzino è stato filmato mentre prendeva a calci con violenza un gatto.

(Unioneonline/v.f.)

