Carlos Omar Morales, 24enne cubano, e il romeno Alexandru Dimitru Balan, 38, non hanno risposto alle domande del giudice e restano per ora in carcere: il giudice ha convalidato l'arresto. Sono accusati dell’omicidio di Teodoro Ullasci, il cagliaritano 51enne ucciso nel centro storico dell’Aquila. L’autopsia eseguita sul corpo del macellaio, nato a Torino ma cresciuto a Pirri, avrebbe confermato la compatibilità della morte con il calcio e il pugno ricevuti.

Gli avvocati Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu, nominati dalla famiglia della vittima, hanno scelto come loro consulente il medico legale Cristian D'Ovidio (si era occupato dell'autopsia sul corpo di Matteo Messina Denaro): «Ci fornirà ogni elemento utile per sollecitare al pubblico ministero», fanno sapere i legali della famiglia Ullasci, «la contestazione ai due indagati del più grave reato di omicidio volontario premeditato». Per gli avvocati «la ricostruzione difensiva fatta su quanto accaduto è in pieno contrasto con le inequivocabili risultanze investigative finora raccolte dalla Squadra Mobile dell’Aquila. Soprattutto con il filmato che riprende Morales e Balan depredare la vittima, ormai senza vita, dopo averne cagionato la morte a seguito di un brutale pestaggio».

