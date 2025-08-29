Mentre era a bordo di una barca insieme ad altre quattro persone, è stato colpito da un albero della vela ed è caduto in acqua venendo poi risucchiato dall'elica del motore.

Vittima della tragedia, avvenuta in mare davanti alla costa anconetana, un uomo di 62 anni residente ad Ancona: le ferite sono risultate mortali e a nulla sono serviti i tentativi del figlio di prestare i primi soccorsi.

Dopo l'incidente è stata allertata la capitaneria di porto che ha raggiunto il natante per poi fare rotta verso il porto di Ancona. Per l’uomo classe 1963, purtroppo, non c'è stato nulla.

Sul posto due ambulanze della Croce gialla di Ancona, una della Croce Rossa comitato di Ancona oltre all'automedica.

Si tratta della seconda morte in mare in poche ore in provincia Ancona: nel pomeriggio di ieri era deceduta anche una 23enne di Monza, annegata mentre faceva il bagno a Sirolo (Ancona) vicino alla spiaggia dei Lavi.

(Unioneonline/v.l.)

