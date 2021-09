Nuova tragedia sul lavoro, questa volta in uno stabile della frazione di Borzano ad Albinea, nel Reggiano.

Nel pomeriggio di oggi, attorno alle 14, un operaio edile 56enne è morto per le gravi lesioni riportate a seguito di una caduta da circa 10 metri d'altezza mentre stava lavorando alla manutenzione del tetto.

Secondo una prima ricostruzione del personale del Servizio Prevenzione e sicurezza della Medicina del Lavoro di Reggio Emilia, intervenuto insieme Carabinieri di Albinea, l'uomo si trovava su una impalcatura quando, per cause ancora in corso di accertamento è precipitato al suolo.

Per il 56enne, immediatamente soccorso, non c’è stato nulla da fare.

(Unioneonline/v.l.)

