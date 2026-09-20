Grave incidente di caccia nella piana di Ceccano, nel Frusinate: un pensionato di 78 anni è stato ferito alla testa da una rosa di pallini esplosi da un suo amico di 65 anni che faceva parte della stessa squadra di cacciatori. Stando alla prima ricostruzione dei Carabinieri, il 78enne si trovava dietro ad un cespuglio che ha mosso per verificare se ci fosse selvaggina nascosta. Ma il 65enne, che si trovava dall'altra parte della vegetazione, ha scambiato quel fruscio per la presenza di un animale selvatico ed ha sparato, centrando l'amico.

Il pensionato è stato soccorso e portato subito all'ospedale di Frosinone in codice rosso: ha diversi pallini nel cranio e la sua prognosi è riservata. L'intervento dei carabinieri non è avvenuto nell'immediatezza dei fatti: i cacciatori hanno pensato prima a soccorrere il loro amico e portarlo in ospedale e solo dopo il 65enne è andato in caserma a raccontare l'accaduto, consegnando l'arma. Il fucile è sotto sequestro.

(Unioneonline)

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