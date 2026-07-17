È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche ma non ce l'ha fatta.

Secondo quanto ricostruito, mercoledì scorso la bambina sarebbe rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina, risucchiata per i capelli, e sarebbe rimasta per diverso tempo sott’acqua. Appena i familiari si sono accorti dell’accaduto hanno immediatamente dato l’allarme e sono scattati i soccorsi. Prima i bagnini dello stabilimento poi il personale dell'ambulanza inviata dal 118 che per oltre mezz'ora hanno rianimato la bambina che era stata trasferita in elicottero in ospedale. Oggi la notizia del decesso.

Sull’accaduto indagano la Guardia costiera e i carabinieri di Sestri Levante. L'impianto è finito sequestro.

(Unioneonline)

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