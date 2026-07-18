Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, sul litorale ravennate, per circostanze al vaglio degli investigatori.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, i colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza.

Secondo una prima ricostruzione, la bimba si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina: l'uomo si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina in quel frangente sarebbe finita in acqua. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire dove fosse la madre e in che posizione si trovasse il bagnino.

Ieri, 17 luglio, è morta all’ospedale Gaslini di Genova Alice Ferrari, 11 anni, che era rimasta intrappolata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante.

(Unioneonline)

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