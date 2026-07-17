Nel giorno in cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di Mario Roggero, il gioiellliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni carcere per aver ucciso due rapinatori, arriva la presentazione ufficiale della domanda di grazia.

A firmarla è stata la moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, come confermato all'ANSA, Sergio Novani, analista processuale che coordina il collegio difensivo insieme all'avvocato Stefano Marcolini.

«La domanda di grazia – ha spiegato Novani – è stata inviata intorno alle 9.30, via Pec. Contestualmente al deposito della domanda di grazia, tramite l'avvocato Marcolini, è stata depositata un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Siamo in attesa che l'Ufficio di sorveglianza di Torino, che è stato adito insieme al Tribunale di sorveglianza, possa provvedere prima della carcerazione e noi confidiamo nel fatto che il provvedimento intervenga prima della carcerazione».

(Unioneonline)

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