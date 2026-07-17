Ragazzo di 15 anni folgorato al luna park: inutile la corsa in ospedaleTragedia a Spotorno, in provincia di Savona. Aperta un’indagine
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Un ragazzo di 15 anni è morto nella tarda serata di ieri in dopo essere rimasto folgorato in un'area del luna park di Spotorno, in Liguria. L'allarme è scattato intorno alle 23.
Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Spotorno e l'automedica del 118 Savona. Il ragazzino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona, dove i medici hanno tentato per oltre due ore, ma inutilmente, le manovre di rianimazione. Sull’accaduto le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine.
(Unioneonline)