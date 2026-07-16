Un faccia a faccia al Quirinale con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, poi una nota durissima per chiarire una cosa: la grazia è facoltà esclusiva del Capo dello Stato.

Sergio Mattarella ferma così le fughe in avanti del governo sul caso Roggero, il gioielliere condannato a 19 anni e 4 mesi per aver ucciso due rapinatori che si erano dati alla fuga dopo il colpo nel suo negozio.

«Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il ministro della Giustizia Carlo Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006», si legge in una nota del Colle.

Poche parole, nette, arrivate subito dopo che il ministro della Giustizia ha aperto un’istruttoria sul caso Roggero in seguito agli appelli della maggioranza di centrodestra, che vorrebbe concedergli la grazia.

Ieri la Cassazione, respingendo il ricorso del gioielliere, ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per i fatti avvenuti il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour, quando Roggero uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. I tre, dopo il colpo, nel corso del quale avevano minacciato l’uomo, la moglie e la figlia con un coltello e una pistola (poi rivelatasi giocattolo) erano fuggiti ed erano entrati in auto. Roggero li ha raggiunti e ha sparato contro di loro 4 colpi di pistola.Uno è morto sul colpo, un altro è stato colpito alla gamba, il terzo ha tentato la fuga ma il gioielliere lo ha raggiunto colpendolo con calci alla testa e alla schiena fino a ucciderlo.

(Unioneonline)

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