È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo un 22enne accoltellato al torace dalla zia 55enne, che si è difesa dall'aggressione subita nel corso di una cena nell'abitazione dei nonni, entrambi presenti al fatto. Il giovane ha un polmone perforato e la coltellata ricevuta ha sfiorato il cuore. L'episodio si è consumato ieri sera a Castel Castagna, nella frazione di Castagna Bassa, in provincia di Teramo.

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata colpita alla testa con un piatto di ceramica, riportando una vasta ferita lacero contusa. L'anziano padre della donna e nonno del giovane, 87 anni, nel tentativo di difendere la figlia durante il parapiglia è caduto a terra fratturandosi un femore. Testimone chiave della vicenda è l'anziana nonna, che ha cercato inutilmente di fermare la furia del nipote colpendolo con il proprio bastone.

Subito dopo il fendente ricevuto, il 22enne ha tentato la fuga a bordo di uno scooter, ma dopo pochi metri è svenuto in strada a causa della copiosa emorragia, venendo soccorso dal 118. Attualmente tutti i protagonisti della vicenda si trovano ricoverati al nosocomio di Teramo.

I carabinieri hanno sequestrato due coltelli nell'abitazione, tra cui quello insanguinato che la stessa zia ha fatto ritrovare in giardino dopo averlo gettato dalla finestra. Il pm Davide Rosati ha già ascoltato la testimonianza dell'anziana per ricostruire con esattezza la dinamica, ma per la formulazione e la distinzione dei reati da contestare si attenderà l'esito dei rilievi.

(Unioneonline)

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